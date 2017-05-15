Pornhub'un verilerine göre İngiltere ve İrlanda'da VR pornosu izleyen kişi sayısı son 12 ayda yüzde 250 oranında arttı.

Porno sitesi sanal gerçeğin, Pornhub'un VR içeriğinin sadece 30 video içerdiği 2016 İlkbaharında piyasaya sürülmesinden bu yana platformunda en hızlı büyüyen videolar kategorilerinden biri olduğunu söyledi.

Şimdi, her ay yüzlerce yeni VR videosu yüklenmekte ve 2017 Mayıs'ına kadar 2.600'den fazla videoyu içermektedir. Bu artış VR porno videolarının her gün 500.000 kez izlendiği VR kulaklık setlerinin erişilebilirliğindeki artıştan kaynaklanıyor.

Erkeklerin yüzde 160'ı VR içeriğini kadınlardan daha fazla izleyebiliyor ve 25-34 yaş aralığındaki yaş gruplarının diğer tüm yaş gruplarına oranla yüzde 47 daha fazla izlemesi olası. Sanal gerçeklik videolarını ararken, ziyaretçiler "VR" ve “360 Degree” yazmaktadır.

VR teknolojisinin yetişkin içerik ile birleşmesinden sonra akıllara ilk olarak gelen Pornhub, sanal gerçeklik ile ilgili infografik paylaşarak dikkatleri üstüne çekti. 500 milyon izlenme alan videoları en çok izleyen ülke başında Tayland yer alıyor.

Sizce ilerde VR sanal gerçeklik boşanma sebebi olur mu?