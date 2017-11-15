Geely, uçan otomobil geliştiren Terrafugia adındak şirketi satın aldı...

Gün geçtikçe bilim kurgu filmleri gerçekleşmeye başlıyor. Bu seferki hamle Volvo'dan geldi. 2019 yılından itibaren yeni modelin motorlarının elektrikli olacağını açıklayan Volvo bu sefer gözünü uçan otomobil pazarına dikti. Volvo'yu bünyesinde bulunduran Geely uçan otomobil geliştiren Terrafugiaadındaki firmayı satın aldığını resmen ilan etti.

ABD Massachusetts merkezli Terrafugia şirketi daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında çokca yer bularak meraklı gözlerin odak noktası olmuştu. Bu araç görünen o ki Geely'nin de ilgisini çok çekmiş.

Şirketin ürettiği araç geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden onay almayı da başarmıştı. Terrafugia'yı bünyesine katan Geely'nin gelecek planlarında Volvo ile bu alanda bir çalışma yapıp yapmayacağını ise zaman gösterecek.