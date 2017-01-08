Volkswagen Amazon Alexa'yı Arabalarına Ekliyor
Volkswagen, Amazon'un asistanının entegrasyonunda Ford'un ardından yeni bir açıklama yaptı. Volkswagen Alexayı araçlarında kullanacak.
Ford artık Amazon'un Alexa'sını araçlarına ekleyen tek otomobil şirketi değil. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte benzer teknolojinin Volkwagen araçlarında da kullanılacağı belirtildi.
Yeni Sistem Ne Sağlayacak?
Alexa ile donatılacak araçlarda Volkwagen farklı özelliklere yer verilecek. Buna göre araçlarda sağlanacak en önemli özelikler şöyle olacak;
Aracın kilitli veya kilitli olup olmadığı
Araçta kalan yakıtın ne kadar olduğu
Aracın hasar görüp görmediği
Aracın kilitlerinin açılması ya da kapatılması
Aracın uzaktan korna çaldırılabilmesi
Araç için çeşitli alışverişlerin yapılarak siparişlerin verilmesi
Mevcut trafik verilerine göre rota isteme
Yolculuk hedefine göre yolculuğun ne kadar süreceğine dair detayların öğrenilmesi
Evden ayrılmadan önce uzaktan seyahat planlaması
Evdeyken dinlediğiniz bir radyoyu araçta dinlemeye devam etme
Hatırlatma sistemi ile yapılacakların unutulmaması
Volkswagen Araçlara Yenilik Ne Zaman Gelecek?
Volkswagen tarafından yeniliğin ne zaman geleceği net bir şekilde paylaşılmadı. Şu anda sistem henüz gelişme aşamasında. Fakat Volkswagen tarafından yapılacak bu hamlenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Temel özellikleriyle bile olsa, 2017 yılı içerisindeki araçlarda Amazon görebilmek mümkün görünüyor.
Fakat genel itibari ile Volkswagen araçlarda Amazon teknolojisinin tam anlamıyla kullanılması 2018 ile mümkün olabilecek.