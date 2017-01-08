Volkswagen, Amazon'un asistanının entegrasyonunda Ford'un ardından yeni bir açıklama yaptı. Volkswagen Alexayı araçlarında kullanacak.

Ford artık Amazon'un Alexa'sını araçlarına ekleyen tek otomobil şirketi değil. Volkswagen tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte benzer teknolojinin Volkwagen araçlarında da kullanılacağı belirtildi.

Yeni Sistem Ne Sağlayacak?

Alexa ile donatılacak araçlarda Volkwagen farklı özelliklere yer verilecek. Buna göre araçlarda sağlanacak en önemli özelikler şöyle olacak;

Aracın kilitli veya kilitli olup olmadığı

Araçta kalan yakıtın ne kadar olduğu

Aracın hasar görüp görmediği

Aracın kilitlerinin açılması ya da kapatılması

Aracın uzaktan korna çaldırılabilmesi

Araç için çeşitli alışverişlerin yapılarak siparişlerin verilmesi

Mevcut trafik verilerine göre rota isteme

Yolculuk hedefine göre yolculuğun ne kadar süreceğine dair detayların öğrenilmesi

Evden ayrılmadan önce uzaktan seyahat planlaması

Evdeyken dinlediğiniz bir radyoyu araçta dinlemeye devam etme

Hatırlatma sistemi ile yapılacakların unutulmaması

Volkswagen Araçlara Yenilik Ne Zaman Gelecek?

Volkswagen tarafından yeniliğin ne zaman geleceği net bir şekilde paylaşılmadı. Şu anda sistem henüz gelişme aşamasında. Fakat Volkswagen tarafından yapılacak bu hamlenin 2017 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Temel özellikleriyle bile olsa, 2017 yılı içerisindeki araçlarda Amazon görebilmek mümkün görünüyor.

Fakat genel itibari ile Volkswagen araçlarda Amazon teknolojisinin tam anlamıyla kullanılması 2018 ile mümkün olabilecek.