Volkswagen, bugüne kadar dizel araçlar için ciddi sorunlar yaşarken, 70 bin araç için daha tamirat işleminin yapılacağı belirtildi.

Volkswagen, geri alım, onarım gibi farklı çalışmalar nedeniyle ciddi bir maliyeti karşılamak durumunda kalırken, artık tek amaç Volkswagen ve dizel emisyonu konusundaki tüm detayların piyasadan silinmesi ve olayın kapatılması. Bu bakımdan son dönemlerde daha fazla kabullenme yöntemini uygulayan Volkswagen, 70 bin araç için daha gerekli düzeltmeleri yapacağını onayladı.

Resmen Açıklandı!

Volkswagen için resmi açıklamalar Çevre Koruma Kurumu ve Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu tarafından yapıldı. Yapılan açıklamalar yazılı bir şekilde duyurulurken, Volkswagen’in 70 bin 3.2 litrelik motorlu araçlar için onarma planlarını onaylandığı açıklandı.

Şimdi Ne Olacak?

Volkswagen için onaylanan program dahilinde müşterilere araçlarını geri satma ya da tamir ettirme seçeneği sunulacak. Bu bakımdan Volkswagen araçlara sahip olan kiler için iki farklı seçenek mevcut durumda. Ancak bu seçenekler belirli araçlar ile sınırlı.

Yapılan resmi açıklamalara göre değişim ya da tamir programından yararlanılabilecek araçla 2015 dizel versiyonlar için geçerli. Üstelik sadece Beetle, Beetle Cabrio, Golf, Golf SportWagen, Jetta, Passat ve Audi A3 modelleri ile sınırlı.

Tamiratlarda İki Aşama Uygulanacak!

2015 dizel versiyonları için yapılacak iade işlemlerinde ek bir prosedüre gerek kalmadan ücret iadesi uygulanırken, araçlarının tamir edilmesini isteyen kişilere iki aşamalı bir uygulama sunuluyor.

İlk önce emisyon testlerini kandıran cihazın arabadan kaldırılması adına bir VW bayisine gidilmesi gerekiyor.

İkinci aşamada ise henüz mevcut olmayan, ancak bir yılda kullanıma sunulacak yazılım ve donanım değişikliklerinin araca eklenmesi gerekiyor.