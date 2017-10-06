Vodafone uzun seneler kullanmış olduğu logosunu düzenlemiş olduğu etkinlikte değiştirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Vodafone 2005 yılında Telsim'i satın aldıktan sonra ülkemizde faliyet göstermeye başladıktan sonra 2007 yılında Telsim ismini resmen Vodafone olarak değiştirdi. 1991 yılından beri hizmet veren Vodafone bugün düzenlediği etkinlikte yıllardır kullandığı logoyu değiştirdiğini açıkladı.

Son senelerin popüler tasarım anlayışı olan Flat tasarıma geçen Vodafone yenilemiş olduğu logosuyla yeni bir imaj çizmeyi hedefliyor. Vodafone'un yeni logosuna baktığımızda çok fazla değişiklik olmadığını sadece eski logonun etrafındaki beyaz hakla kaldırılmış.

Geçtiğimiz aylarda NBA'in de logosu değişmiş ve bu fark anlaşılmamıştı bile. Büyük firmalar, alışılmışlığı bozmamak adına bu tip sadeleştirmeler yapabiliyor. Vodafone da bu tip bir sadeleştirmeden yana tercihini kullanarak akıllıca bir seçim yapmış. Türkiye'de "Hazır mısınız?" sloganı ile tanıtılan yeni logo, bugünden itibaren şirketin tüm faliyet alanlarında kullanılacak.



Siz Vodafone'un yeni logosunu beğendiniz mi?