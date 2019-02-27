Vivo X27'de üçlü arka kamera yapısıyla gelecek olup 48 MP + 13 MP + 5 MP'lik kamerayla gelecek. Ön tarafta, 16 megapiksel özçekim kamerası olacak.

Sonra Vivo V1818ET, V1818EA ve V1824A, V1824BA geçenlerde Çin belgelendirme web sitesi, TENAA üzerinde yer almış, yeni bir Vivo akıllı telefon aynı zamanda anahtar özelliklerini ortaya koyan aynı web sitesinde görülmüş. Ancak görüntüler GeekBench'te listelenmemiş.

Yeni akıllı telefon V1829T ve V1829A model numarasına sahipti ve yaklaşan Vivo X27 olduğu söyleniyor. Her iki liste de benzer render ve spesifikasyonları ortaya koymaktadır. Akıllı telefonun geçen yıl Çin'de piyasaya sürülen Vivo X23 akıllı telefonunun halefi olması bekleniyor.

Gereğince TENAA listeleme , Vivo telefon 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip full HD + ekrana sahip bir 6.39 inç ekrana sahip. 8GB RAM ile birleştiğinde bir 2.2 GHz okta çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Mikro SD kart yoluyla 128 GB / 256 GB dahili depolama ve genişletilebilir depolama sunar.

Çift SIM telefon, Android 9.0 Pie işletim sisteminde çalışır ve 3920 mAh batarya ile çalışır. Akıllı telefon için bağlantı seçenekleri arasında VoLTE, Bluetooth, WiFi, GPS / A-GPS ve mikro USB bağlantı noktası olan 4G-LTE bulunur. Telefonun boyutları 153.8 × 72.7 × 7.8 mm'dir ve 160 g ağırlığındadır. Cihazın her iki türü de Gold renk seçeneğiyle listelenmiştir.

Telefonun listesinde yerçekimi sensörü, mesafe sensörü, ışık sensörü ve ekran parmak izi sensörü bulunmaktadır. Ancak, cihazın fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte, TENAA'da tespit edilmesine rağmen, telefonun önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntı yapması bekleniyor. Bu yüzden aynı şekilde web sitemizde güncel kalmanızı rica ediyoruz.