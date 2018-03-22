Vivo'nun bir süredir sızıntı veren telefonu Vivo X21 resmen tanıtıldı...

Vivo'nun bir süredir sızıntı veren telefonu X Serisi'ndeki en son akıllı telefonu Vivo X21'i resmen duyurdu. Çentikli 6.28 inç FHD+ 19:9 Super AMOLED ekranı ve yüzde 90.3 ekran-gövde oranı ile gelen telefonun yanlarında 1.66mm, üst bölümünde 1.79mm ve altta 5mm çerçeveleri bulunuyor.

Vivo X21 6GB RAM ile Snapdragon 660 tarafından destekleniyor ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi tabanlı özel Qualcomm AIE Yapay Zeka Çipi ile çalışan A.I özellikleri de telefonda bulunuyor.

Standart ve ekran üstü parmak izi tarayıcı versiyonları ile gelen telefon, çift pikselli 12 megapiksel Samsung 2L9 sensör ve 5 megapiksel ikincil kamera ile telefonun arka kamerasında çift kamera kurulumuna yer verilmiş. 17 sahneyi otomatik olarak algılayan 12 megapiksellik ön kamera, mükemmel bir selfie için AI güzellik tanıma özelliğine sahip ve 24 megapiksel çözünürlükte görüntü çıkışı sağlıyor.

Vivo X21 özellikleri

28 inç (2280 × 1080 piksel) Full HD+ 19:9 Süper AMOLED ekran

Adreno 512 GPU ile sekiz çekirdekli Snapdragon 660 14nm Mobil Platformu (dört 2.2GHz Kryo 260 + dört 1.8GHz Kryo 260 işlemciler)

6B RAM, 64GB / 128GB dahili hafıza, microSD ile 256GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Hibrid Çift SIM (nano + nano / microSD)

Android 8.1 Oreo tabanlı Funtouch OS 4.0

LED flaş ve f/1.8 diyafram ile 12MP ve f/2.4 diyafram ile ikincil 5MP arka kamera

F/2.0 diyafram ile 12MP ön kamera

Parmak izi/ekran parmak izi sensörü

Boyutlar: 154.45 × 74.78 × 7.37mm; Ağırlık: 156.2g

5mm ses girişi, AK4376A Hi-Fi ses çipi

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS

Hızlı şarjlı 3200mAh (tipik) pil

Vivo X21 Siyah, Aurora Beyaz ve Yakut Kırmızı renkleriyle gelecek. Cihaz 6 GB RAM / 64GB sürümü, 2898 yuan (457$) 6GB RAM / 128 GB depolama sürümü ise 3198 yuan (505$) fiyat etiketine sahip olacak.

Vivo X21'in 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve ekran parmak izi sensörü ile gelen sürümü ise 3598 yuan (568$) fiyat ile satışa sunulacak. Standart versiyon 24 Mart'ta ekran altı parmak izi sensörü versiyonu ise 28 Mart'tan itibaren satışa sunulacak.