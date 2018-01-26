Ekran altı parma izi tarayıcı özelliğine sahip ilk akıllı telefon Vivo X20 Plus UD bundan sonra resmi!

Şimdiye kadar birçok sızıntı veren ve CES 2018'deki duyurudan sonra Vivo sonunda X20 Plus UD'yi resmen duyurdu. Lansman, ekran altı parmak izi tareayıcılı ilk akıllı telefonu gösteriyor.

Telefon, Clear ID 9500 sensörünün çalışmasına izin veren bir AMOLED ekrana sahipken diğer özellikleri ise vivo X20 Plus ile eşleşiyor.

Telefon 6.43 inç, 18:9 oranlı ve Full HD+ çözünürlüklü (2160 x 1080 piksel) ekran ile geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip telefon, ikinci SIM kart kullanmanız gerekirse karma yuva sayesinde çift SIM ile kullanabileceksiniz.

Telefona güç veren pil 3,905 mAh kapasiteye sahip ve USB-C konektörü üzerinden şarj ediliyor.4G VoLTE ve Bluetooth 5.0 için de destek sunan telefon, 165.2 x 80.02 x 7.35 mm ölçülerinde ve 183.1 gram ağırlığındadır.

Şirket, Vivo X20 Plus UD’yi 24 MP kameraya sahip olarak tanıtmasına rağmen, telefonda f / 1.8 lens 12 ?P ve 5 MP olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip. Ayrıca 12 MP ön kamera ve LED flaş ile birlikte geliyor.

Telefon 1 Şubat'ta saat 10:00'da resmi olarak 456 € / 565 $ eş değeri fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunulacak.