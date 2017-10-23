vivo, X20 Plus'ı 28 Ekim'de, vivo X20'nin yaklaşık 1 ay sonra satmaya başlayacak.

X20 Plus, 3,498 CNY'ye (yaklaşık 449 €) mal olur. 64GB modelini Black, Rose Gold ve Gold'da alabilirsiniz. vivo X20 Plus, 6.43 inç 1080x2160 piksel 18: 9 Süper AMOLED ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 4GB RAM ve arkasında 12MP + 5MP çift kamera içeriyor.

Telefon, vivo'nun web sitesinin yanı sıra Tmall, Sunning ve JD gibi çeşitli perakendeciler aracılığıyla önceden sipariş verebilir durumda.

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