Vivo V9'un bütün özellikleri ve fiyatı, online bir satıcı aracılığı ile ortaya çıktı. İşte detaylar...

Vivo V9, Vivo V7'nin halefi olarak 27 Mart'ta resmen tanıtımı yapılacak. Fakat tanıtımdan önce Vivo V9'un bütün özellikleri ve fiyatı,online bir satıcı aracılığı ile ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra Vivo V9'un canlı görüntüleri de ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, Vivo V9'un 1080 x 2160 piksel çözünürlüğünde 6 inç AMOLED ekrana sahip olduğu ortaya çıkıyor.

iPhone X gibi çentikli bir ekrana sahio olduğu için 19:9'luk bir en-boy oranı sunmaktadır. Cihaz 4 GB RAM ile 1.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci tarafından desteklenirken 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip olacak.

Telefon, 155,9 x 75.2 x 7,2 mm ölçülerinde ve 159 gram ağırlığında metalik bir gövdeye sahip olacak. Cihazın arka kapağında 12 megapiksel ve 8 sensörden oluşan bir çift kamera kurulumuna yer verilecek.

FunTouch OS 4.0 arayüzüne sahip Vivo V9'un Android 8.0 Oreo işletim sisteminin yanı sıra 3,250mAh batarya ile güçlendirilmiş. Telefon Endonezya'da 4,999,000 IDR (363 dolar) fiyatla satışa sunulacak.

Siz Vivo V9'un özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz?