Ülkemizde son yıllarda sık sık karşılaştığımız erişim engellerine bugün itibariyle bir yenisi daha eklendi. Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engellemesine karar verildi.

Türkiye'de erişime engellenen Wikipedia, ülke genelinde önemli bir ses getirdi. Peki ne oldu da dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olan Wikipedia kapatıldı?

Film sitelerinin sık sık kapandığına şahitlik ettik ancak bilgi veren Wikipedia'nın kapanması herkeste bir şaşkınlık yarattı. Wikipedia, erişime engellendi bununla birlikte sitenin sadece Türkçe olan kısmı değil diğer bütün dillerin de bulunduğu kısım kapandı.

İnternet ansiklopedisi denildiği zaman akıllara ilk gelen sitelerden biri olan Wikipedia sabah saatlerinde kapandı. Kullanıcıların bilgi alabilmek amacıyla ilk girdiği sitelerden biri olan Vikipedi'ye giremeyen kullanıcılar bu yasağa sosyal medya üzerinden tepki verdi.

Peki Vikipedi neden engellendi?

Konuyla ilgili BTK tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da söz konusu iddialara göre teröre destek veren içerikler nedeniyle erişim yasağı uygulandı. Aynı zamanda sitede yer alan Türkiye'yi DAEŞ terör örgütüyle aynı zeminde gösteren içeriklesin kaldırılmamasına tepki olarak erişim yasağının geldiği yönünde bir diğer iddiada bulunuyor. Bununla birlikte söz konusu içeriklerin kaldırılması halinde sitenin Türkiye'de tekrar erişime açılacağı iddia edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” üzerinden sorgulandığında siteye mahkeme kararı olmaksızın “idari tedbir” uygulandığını ortaya koyan bir açıklamaya yer verildi:

“5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ‘nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)”