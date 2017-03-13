Kırmızı bültenle aranan firari işadamı Hakan Uzan, Vertu'yu 50 milyon sterline yani 227 milyon liraya satın aldı.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi'ne sözcüsü aracılığıyla bilgi veren Uzan, "Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Finlandiya'da Nokia tarafından 1998 yılında kurulan Vertu, 200'li yılların sonuna doğru ise 175 milyon sterlin karşılığında EQT adlı bir yatırım fonuna satıldı. 2015 yılında ise şirketi Hong Kong merkezli Godin Holding almıştı.

El yapımı ve üzerindeki pırlantalarla bilinen Vertu'nun telefonlarının fiyatı 180 bin lirayı buluyor. İngiltere merkezli olan Vertu şirketi için 50 milyon sterlin ödeme yaptı.

Şirketin mali durumunda baktığımız zaman 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışına rağmen 53 milyon sterlin zarara uğradı. Bununla birlikte Vertu'nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson ise satışla ilgili Telegraph'a şunları söyledi:

"Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor. Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu'yu geliştireceğiz."

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İmar Bankası, 3 Temmuz 2003'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK)'ya devredildi. Başlatın soruşturmalardan sonra bankayı zarar uğrattıkları tespit edilmiş bununla birlikte Hakan Uzan babası Kemal Uzan ve 25 sanık hakkında İmar Bankası olarak bilinen ana dava açılmıştı. Bu soruşturma esnasında yurtdışına kaçtıkları da belirlenmişti. Hakan Uzan hakkında açılan birçok dava ve tutuklama kararı bulunuyor.