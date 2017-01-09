Verizon yanlışlıkla hem Google Pixel hem de Google Pixel XL için 256 GB'lık versiyonları sitesinde yayınladı.

Google tarafından tasarlanan ilk akıllı telefon Pixel sersi oldukça dikkat çekiyor. Google Pixel ve Google Pixel XL olarak adlandırılan telefonlarda 32GB veya 128GB dahili depolama alanı ile sunuluyordu. Ancak Verizon tarafından yapılan yeni sızdırmalarda 256GB'lık versiyonlarında sunulacağı görüldü.

Resmi siteden yapılan yönlendirmeler arasında Verizon da yer alırken, Verizon’da yapılan yeni listeleme 256GB’lık versiyonlar konusunda önemli bilgiler sundu. Verizon temsilcileri tarafından onaylanan yeni versiyonlar bir hata sonucunda yayınlanmış olsa da bu sayede Pixel ve Pixel XL'in 256 GB’lık versiyonlarının önümüzdeki günlerde geleceği görüldü.

Pixel Serisinin Satışı Sürüyor!

256 GB ile ilgili sızdırılan bilgiler Pixel serisinin yeniden gündeme gelmsini sağlarken, şu anda satışlar devam ediyor ve Google adına her şey yolunda görülüyor.

Satışta olan 32GB ve 128GB Pixel / Pixel XL serilerine 256 GB versiyonun eklenmesi kuşkusuz daha fazla depolama alanı isteyen kişiler için en cazip seçenek olacak.

Google Pixel Teknik Özellikleri Nelerdi?

Pixel telefonlar için önemli detaylar şöyle;

Pixel Özellikleri

5,0 inç ekran FHD, 441 ppi'de AMOLED 2.5D Corning® Gorilla® Glass 4

143.8 x 69.5 x 7.3 8.5mm boyut

143 gram

2,770 mAh pil

Bekleme süresi (LTE): en fazla 19 gün

Konuşma süresi (3g / WCDMA): 26 saate kadar

İnternet kullanım süresi (Wi-Fi): 13 saate kadar

İnternet kullanım süresi (LTE): 13 saate kadar

Video oynatma: 13 saate kadar

Ses çalma (kulaklık aracılığıyla): 110 saate kadar

Hızlı şarj etme: Sadece 15 dakikalık şarjla 7 saate kadar kullanım

Pixel XL Özellikleri

5,5 inç QHD, 534ppi'de AMOLED 2.5D Corning® Gorilla® Glass 4

154.7 x 75.7 x 7.3 8.5mm boyut

168 gram

3,450 mAh batarya

Bekleme süresi (LTE): 23 güne kadar

Konuşma süresi (3g / WCDMA): 32 saate kadar

İnternet kullanım süresi (Wi-Fi): 14 saate kadar

İnternet kullanım süresi (LTE): 14 saate kadar

Video oynatma: 14 saate kadar

Ses yürütme (kulaklık aracılığıyla): 130 saate kadar

Hızlı şarj etme: Sadece 15 dakikalık şarjla 7 saate kadar kullanım