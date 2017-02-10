Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden biri olan Valve sessizliğini bozdu. 7 Müslüman ülke için konulan yasaklardan sonra Valve çıldırmış durumda.

Çoğunluğu Müslüman olan ülkelere Trump'ın yaptırımları devam ediyor. Bununla birlikte teknoloji devleri birer birer Trump'ın politikalarını eleştiriyor. Bu kervana birde Valve katıldı. 7 Müslüman ülke için konulan yasak ile birlikte Valve'de sessizliğini bozdu ve Avrupa'ya taşınma kararı verdi.

Amerika'nın seçilmiş yeni başkanı Donald Trump, ülke içinde krizlere sebep olmaya devam ediyor. Bununla birlikte Ocak ayında Müslümanlar hakkında ilk karar alındı ve 3 ay boyunca ülkeye giriş yasağı konmuştu. Elbette bu durum insani açıdan da önemliydi bir o kadar uluslarası arası çalışan şirketler için de. Büyük şirketler ilerde bu durumun daha kötü olabileceği endişesini taşıyordu. Bugün 7 ülke ama yarın bu sayının daha fazla olması konusunda endişelerini paylaştılar.

Gabe Net ve Valve sessizliğini bozdu!

Washington'da bulunan stüdyolarında bir basın açıklamasında bulunan Valve, Trump'ın devreye koyduğu yasakları konuştular. Bununla birlikte Erik Johnson ve Gabe Newell yasağın şirket üzerindeki etkisiyle ilgili konuştu.

Ciddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını belirten Gabe Newell, Müslüman çalışanları hakkında "Biz burada, evine bile gidemeyen insanlarlayız. Evlerine gidemiyorlar, çünkü yasak. Onlar yıllardır bu ülkedeler. Vergilerini ödüyorlar, Super Bowl'da New England'ı destekliyorlar ama yine de ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar." sözlerini kullandı.

Şirketin bu sebeple merkezini Avrupa'ya taşıyabileceğini belirten Valve, "Çalışanlarımız ailelerini görmek için evlerine gidemezler, çünkü giderlerse, bir daha dönemezler. Turnuva için gelecek Dota 2 oyuncuları ülkeye giremeyecekler ve bu durum bizi gerçekten endişelendiriyor." sözlerini kullandı..

Peki siz teknoloji devlerinin Trump hakkındaki görüşlerini nasıl buluyorsunuz?