Uzmanlar Uyarıyor: Sanal Kredi Kartı Kullanın!

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde genelde kredi kartı ile taksitli bir şekilde ödemeler gerçekleştirilirken kişilerin farklı platformlar üzerinden yapacağı işlemlerde sürekli kredi kartı bilgilerinin istenmesi farklı riskler içeriyor. Konu ile ilgili bilişim uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda ise asıl kart bilgilerinin hiçbir zaman internet sitelerine girilmemesi ve kişilerin kredi kartı kullanmak istemesi durumunda sanal kart kullanması gerektiği belirtildi.

Ciddi Mağduriyetler Yaşanabilir!

Sanal kartlarda kişilerin bakiye aktarımı ile kullanım söz konusu olurken sanal kart bilgilerinin başka birisinin eline geçmesi halinde dahi herhangi bir para aktarımı ya da harcama yapılabilmesi mümkün değil. Bu bakımdan internet üzerinden sık sık alışveriş yapan kişilerin sanal kartları kullanması bu açıdan oldukça önemli.

Özellikle mobil kullanımının artmasıyla birlikte insanların internet üzerinden yaptığı alışverişlerde ciddi bir artış görülürken bu durum büyük bir kitlenin güvenlik konusunda tehlike ile karşı karşıya olduğu da gösteriyor. Web siteleri üzerinden yapılacak saldırılarda kredi kartı bilgilerinin çalınması, çok kısa süre içerisinde kredi kartı limitlerinin tükenmesine yol açabilir. Bu açıdan herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına işlem yapılan bankadaki hesabın ya da kredi kartı üzerinden tanımlanacak yeni bir sanal kart ile alışverişler kolay ve güvenli bir şekilde yapılabilir. Bu bakımdan kişilerin uzmanların önerileri doğrultusunda alışverişlerinde güvenliğe daha çok dikkate alması gerekiyor.