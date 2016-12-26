Planetary Resources CEO'su Chris Lewicki tarafından yapılan açıklamalarda uzay madenciliği konusunda özellikle önümüzdeki yıllarda önemli gelişmelerin yaşanacağı belirtildi.

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Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son raporda dünya kaynak tüketiminin son 40 yıllık süre içerisinde ciddi bir artış gösterdiği ve neredeyse üç katına ulaştığı belirtildi. Bu açıdan dünyadaki tüketimin karşılanması adına artık mevcut kaynakların yeterli olmadığı açık bir gerçek. Birleşmiş Milletler ve dünya genelinde hizmet veren pek çok farklı Vakıf tarafından hazırlanan raporlarda da bu tür endişeleri ve uyarıları görmek mümkün olurken özellikle 2050 yılında insanlığın gerek duyacağı ihtiyaçların karşılanabilmesi adına 180 milyar tonluk bir madenin çıkarılmasının gerektiği söyleniyor.

Bu bakımdan sürdürülebilir enerji ve Dünya adına farklı kaynakların yaratılması zorunlu. Bu noktada en cazip seçeneklerden bir tanesi kuşkusuz uzay madenciliği. Son 20 yılda uzay madenciliği için yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdiği gibi uzaydan alınan pek çok özel parça dünyaya getirilerek incelendi. Bu açıdan uzay madenciliği konusunda uzayın oldukça zengin bir seçim olduğunu da söylemek mümkün. Üstelik 60 astroitin olduğu tahmin edilen uzayda şu ana kadar sadece yüzde 1’lik bir bölüm açığa kavuşturulmuş durumda. Bu açıdan önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni çalışmalar ile birlikte uzay madenciliği ile kaynak gereksinimleri belirli bir oranda karşılanması söz konusu. Yapılan tahminlerde 2020 yılı sonrasında ilk çalışmaların yapılması ve ilk madenlerin uzaydan toplanması bekleniyor.