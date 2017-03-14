Türk Telekom'un düzenlemiş olduğu basın toplantısıyla birlikte Cristiano Ronaldo reklamını duyurdu.

Türkiye'den çıkmış olan başarılı hikayelerini insanlarla buluşturmayı hedefleyen Türk Telekom'un "Sen yeter ki hayal et" reklam filminde, Mersin'in Arslanköy adlı köyünde kurmuş olduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak ve Futbolcu Cristiano Ronaldo oynuyor. Bununla birlikte reklam filmini Ümmiye Koçak, yönetmen koltuğuna oturdu..

Türk Telekom ayrıca, 2018 kalkacak olan Adil Kullanım Kotası için de önemli açıklamalarda bulunuldu. Daha önce yazıp yönettiği "Yün Bebek" filmiyle New York Avrasya Film Festivalinde ödüle layık görülen Koçak, filmin yönetmenliğini de üstelenerek reklam filminde Ronaldo da yaşamış olduğu zorluklara rağmen yine de hayallerinin peşinden koşmaktan asla vazgeçmediği konu alınıyor.

Türk Telekom reklamında yer alan Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yıl reklamlarıyla büyük ses getirdiği için tekrar bu yıl aynı reklam filminde yer aldı. İletişim kampanyasına ek olarak, Türk Telekom, Adil Kullanım Kotası'nın tamamen kalkacağı 2018 yılı hakkında çalışmalarını da değerlendirdi.