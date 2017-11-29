Türkiye'nin ilk milli yüksek hızlı treni Eskişehir'de üretilecek...

Yüksek Hızlı Tren, ilk olarak saatte 250 kilometre hıza sahip olacak ve 96 adet üretilecek. Konuyla ilgili Kamu İhale Bülteni'nde 23 Kasım'da ön yeterlilik ihalesi açıldığı duyuruldu.

Yerli Üretim ve Test Tesisi Eskişehir'de olacak olup talep edilen mallar için teslim yeri Ankara olacak. Talep edilen hizmetlerin gerçekleştiği yerler şartnamede detaylı olarak belirtildiç 2023'e kadar üretimlerin büyük bir kısmının bitmesi hedefleniyor.

Duyuruda, 20 adedi en az %10 yerli katkı payı ile komple imal edilmiş olarak ithal, 60 adedi en az %53 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal, 16 adedi ise milli YHT projesi dâhilinde en az yüzde 74 yerli katkı payı ile Türkiye’de TCDD’nin Eskişehir’de göstereceği arazi TÜLOMSAŞ’da kurulacak tesiste imal edilecektir. denildi.