Türkiye'de Steam'deki oyunların hepsinden \%18 KDV alınacak...

Türkiye'de yurt dışı kaynaklı servis ve hizmetler için vergi mükellefiyeti geçtiğimmiz aylarda alınan bir karar ile getirilmişti. Etkinliklerini ilk olarak App Store'da gösteren %18 KDV oranı bugün oyuncuların gözdesi Steam'i de vurdu.

Steam'de oyun satın almak istediğinizde hesaplanan tutarın ibaresinin yanında bir uyarı almaya başladı. Bu uyarıda "Uygulanabilir yerlerde fiyatlara KDV dahildir" ifadesi yer alıyor. Bu da resmi olarak Steam'den %18'lik KDV'nin alındığı anlamına geliyor.

Henüz %18'lik KDV zammından oyunlar etkinlenmedi. Ancak geliştiriciler Türkiye'deki oyunlarının fiyatlarını önümüzdeki günlerde arttırma yoluna gidebilir. Küçük bir hesap yapacak olursak 200 TL'ye satılan bir oyun zam ile 250 TL'ye satılabilir.

KDV zammından önümüzdeki günlerde; Spotify, Netflix, Google Play Store ve diğer yurt dışı kaynaklı servislerin de etkilenmesi bekleniyor.