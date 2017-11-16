Ülkemizde ilk defa Bitcoin gasp operasyonu gerçekleşti. Dolandırıcılar, Bitcoin ile nerdeyse 13 milyon TL gasp ettiler...

Hackerların özellikle de fidye yazılımı ile para gasp eden suçlulara son zamanlarda sıkça rastlıyoruz. Bugün ise Türkiye'de dolandırıcıların neredeyse 13 milyon TL değerinde gasp ettiği ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre, Meter'de bir adamını kaçırarak istenilen fidye 450 Bitcoin değerindeydi.

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar, iş adamını tamıtamına 8 saat boyunca minibüste rehin tutmuş. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanmamak için Bitcoin ile fidye isteyen 5 gaspcıyı düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirmeyi başardı. Yaşanan bu olaydan sonra gaspçılardan birinin Bitcoin vurgunu sonrasında lüks bir mekanda evlilik teklifi ettiği de ortaya çıktı.

Ayrıca, Bitcoin gaspçılarının Esenler'de de 3 ayrı kişiden Bitcoin üretmek için kullanılan Mining cihazlarını gasp ettikleri öğrenildi.