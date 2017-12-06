Burger King, paket servis uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Hamburger severler artık Facebook Messenger üzerinden rahatlıkla sipariş verebilecek...

Türkiye'de hızlı servis sektörünün lideri TAB Gıda bünyesinde çalışan Burger King, dijital kanallardaki yenilikçi uygulamalarına bi yenisini ekledi. Vazgeçilmez lezzetlerin adresi olan Burger King'de Facebook Messenger üzerinden sipariş dönemi başladı.

Facebook kullanıcıları yeni uygulama sayesinde Burger King Türkiye Facebook sayfasının mesaj bölümünden sipariş verebilecekler. TAB Gıda bünyesinde faaliyet gösteren Burger King, Popeyes, Sharro, Arby's ve Usta Dönerci markalarının online sipariş sitesi Tıkla Gelsin'e bağlı bu sistem sayesinde kullanıcılar Facebook'tan çıkmadan Tıkla Gelsin'e üye olup zaman ve mekan sınırı olmaksızın istedikleri siparişleri verebilecekler.





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