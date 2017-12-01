Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kurulusu ve yapılanmasına ilişkin yönetmelik, bugün resmi Gazete'de yayınlandı...

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü'nün kurulması, yapılanması, görev ve yetkileriyle çalışma usul ve esaslarına yönelik yönetmelik bugün yürürlüğe girdi. İlişkin yönetmelik Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Buna göre enstitü, enstitü başkanlığı, bilim kurulları ve yönetmelikteki diğer tüm birimlerden oluşacak.

Enstitünün bünyesinde Genom ve Biyoenformatik Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler Bilim Kurulu, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz Bilim Kurulu, Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Kurulu, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri Bilim Kurulu oluşturulacak.

Bilim kurulları, enstitü başkanı ve en az 6, en fazla 10 üyeden oluşacak. Genom ve Biyoenformatik'le Aşı Bilim Kurulu ise en fazla 30 üyeden oluşacak. Enstitü başkanı, bilim kurullarının da başkanı olacak. Enstitü başkanının olmadığı durumlarda, kurullara enstitü başkanının görevlendireceği bir üye başkanlık yapabilecek.