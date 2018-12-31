UDF uzantılı dosyaları açmak için resimli olarak anlatımını yaptığımız makalemize göz atabilirsiniz.

Udf dosya uzantısı, UYAP Bilişim Sistemi Doküman Editörü, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir dosya uzantısıdır.

Uzantı belgeler oluşturmanıza yardım etmek üzere tasarlanmış UYAP Bilişim Sistemiyle entegre çalışabilen bir kelime işleme programıdır. Özel kalemlerinin, savcıların, avukatların vs yazışmalarda kullanılması için hazırlanmıştır.

Microsoft Office ve benzeri kelime iştemcileri ile uzantıyı açmanız mümkün değildir. İşlem yaptığınız dosya *.udf formatında olmayınca da uyap üzerinden işlem yapamıyorsunuz.

UDF uzantılı dosyalar nasıl açılır başlıklı bağlantıdan bu tür dosyaları nasıl açacağınızı resimli anlatımla detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.