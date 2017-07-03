Geçtiğimiz yıl test edilen Facebook'un "Wi-Fi Bul"özelliği aktif hale getirilecek. Peki Wi-Fi Bul özelliği ne işe yarayacak?

Facebook'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni özellik tüm dünyada kullanıma açıldı. Şuan için son test aşamalarında. "WiFi Bul" özelliğiyle birlikte artık kullanıcılar hangi işletmelerin ücretsiz Wi-Fi sunduğuna kolay bir şekilde ulaşabilecek. Söz konusu bu özellik beraberinde çevrenizde bulunan ve ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunan işletmeleri kolaylıkla bulmanıza yardımcı oluyor. 2016 yılında sadece bir kaç ülkede aktif olan bu özellik yapılan açıklamaya göre tüm dünyada aktif olarak kullanılacak.

"WiFi Bul" özelliği ne işe yarıyor?

"WiFi Bul" özelliğini Facebook üzerinden aktif hale getirdiğiniz zaman yakın çevrenizde bulunan ücretsiz Wi-Fi alanlarının bir haritasına ulaşabiliyorsunuz. Sadece buda değil. Çalışma saatlerini, nasıl mekanlar olduğunu, ağ isimlerine de göz atabiliyorsunuz.

Özellikle sürekli olarak seyahat halinde olan Facebook kullanıcıların işine yarayacak bir özellik gibi görünüyor. Kullanıcıların internet erişimi kolaylaşıyor bunun beraberinde Hong Kong ve Los Angeles arasında denizaltı kablo projesi kablosuz internette sağlayan dronlar üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Android ve iOS için aynı anda bu özellik kullanıma açılacak.

Peki siz ücretsiz Wi-Fi bulucu özelliği için ne düşünüyorsunuz?