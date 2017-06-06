WhatsApp Messenger son sürümü ile görüntülü ve sesli sınırsız konuşmak için hemen yeni sürümü indirin.

WhatsApp ile dilediğiniz kadar mesaj gönderimi yapabilir ve sesli aramalar yapabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemleri bedava hiç para ödemeden yapabilirsiniz.

WhatsApp daha önce sadece mesajlaşma özelliği bulunurken daha sonra Facebook tarafından 19 milyar dolar gibi bir ücretle satın alındıktan sonra yeni özellikler eklenerek geliştirildi ve popülerliğini korudu.

WhatsApp Nasıl İndirilir?

WhatsApp Android indir (Ayrıca Samsung için uygundur) linkine tıklayarak Android akıllı telefonunuza WhatsApp yükleyebilirsiniz. WhatsApp iPhone indir linkine tıklayarak iOS işletim sistemine cihaz cihazlarınıza uygulamayı yükleyebilirsiniz.

Uygulamayı yükledikten sonra telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Telefon numaranızı girdikten sonra bir doğrulama kodu tarafınıza gönderilecek bu kodu girdikten sonra arkadaşlarınız ile sınırsız bir şekilde mesajlaşabilirsiniz.

WhatsApp Sesli Arama Ücretsiz mi?

Whatsapp'ın sesli arama özelliği tamamen ücretsizdir. Internet bağlantısı bulunan tüm telefonlarda arama gerçekleştirebilirsiniz. Internet paketinizi aşmadığınız sürece veya Wi-fi ile bağlandığınız sürece ücretsiz aramalar yapabilirsiniz.

WhatsApp Uçtan Uça Şifreleme Nedir?

Uçtan uca şifreleme özelliği ile mesajlarınızı üçüncü şahıs kişilere karşı güvenlik altına alınmaktadır. Bu özellik sayesinde mesajları sadece gönderen ve alıcı kişiler okuyabilir, WhatsApp dahi bu mesajlarınızı okuyamadığını garanti ediyor. Özel bir kilit ile kilitlenen mesajları sizin belirlediğiniz bu özel şifre ile tekrar açıp okuyabilirsiniz. Bu özelliği aktif etmek için siz ve mesajlaştığınız kişinin uygulamanın son sürümüne sahip olması gerekmektedir. Eğer uygulamanız henüz güncel değilse sitemizden güncelleyebilirsiniz.



WhatsApp Görüntülü Arama Özelliği Geldi mi?

WhatsApp hakkında son dönemlerde çıkan dedikoduların arkası kesilmiyor. Görüntülü arama özelliği hakkında bir çok haber yayınlandı. Fakat henüz görüntülü arama özelliği gelmedi. Görntülü arama geldiğinde internet bağlantınız üzerinden kişileriniz ile ücretsiz kameralı görüşmeler de yapabileceksiniz. Görüntülü arama yapabilmek için telefonunuzda ön kameranın bulunması ve arayacağınız kişinin de güncel WhatsApp sürümüne sahip olması gerekiyor.