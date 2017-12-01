Humble Bundle bu kez The Bureau: XCOM Declassified'ı bedavaya dağıtıyor...

Sizde ücretsiz olarak The Bureau: XCOM Declassified'de Steam'dan sahip olabilirsiniz. Oyun 2 Aralık saat 20:00'a kadar ücretsiz. Oyun 1962 yılında Soğuk Savaş ABD'sinde geçiyor ve CIA ajanı William Carter'ın gözünden anlatılıyor.

Carter Amerikan topraklarına gelen uzaylıları araştıran bir büronun mensubu olarak görevde ve asıl görevi gördüklerini sır olarak saklamak ve gerekirse kanıtları yok etmek. Oyunda ayrıca uzaylıların neden dünyayı işgal etmeye çalıştığını öğrenmeye çalışıyoruz ve bu işgali önlemek için çabalıyoruz.

The Bureau: XCOM Declassified, 2013 yılında çıktı. Normalde değeri Steam‘de 31 TL olan oyunu Humble Bundle sayesinde ücretsiz alacaksınız ve oyun süresiz olarak Steam kütüphanenize eklenecek.

Siz The Bureau: XCOM Declassified'i indirmediniz mi?