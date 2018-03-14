Google kurucu ortağı Larry Page'in şirketi Cora adındaki otonom hava aracını başlattı. Şirket, hava taksilerini ticarileştirmek için Yeni Zelanda hükümeti ile çalışıyor.

Ekim ayından bu yana, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nın üzerindeki gökyüzünde gizemli bir uçan cismin hareket ettiği görülüyor. Küçük bir düzlem ve bir drone arasında bir kanala benziyor, her kanatta bir helikopter gibi çıkıp uçağın uçağı gibi uçmasını sağlayan bir dizi küçük rotor kanatları var. Bu bahsettiğimiz şey Google'ın destekçisi olduğu uçan taksiden başka birşey değil.

Google'ın ortak kurucusu olan Larry Page tarafından kişisel olarak finanse edilen bir şirket tarafından bir dizi test uçusu gerçekleştirildi.

Google'ın bağımsız otomobil ünitesini Google X'in müdürü olarak başlamasına yardımcı olan Kitty Hawk adıyla çalışan ve Sebastian Thrun tarafından işletilen şirket, tamamen yeni tamamen elektrikli kendinden pilot uçan bir taksiyi test ediyor.

Uber'in planladığı gibi Uber'in gerçekte yaptığı gibi otonom hava taksileri için uygulama da hazırlanıyor. Uçan taksiler için her geçen gün teknoloji geliştikçe gelişiyor. Bu durum çok uzak görünmüyor.

Peki siz uçan taksiyi deneyimlemek ister miydiniz?