Canonical, Unity kullanıcı arayüzü ile birlikte Ubuntu telefonlar anlamında ciddi bir karar aldı. Bununla birlikte şirket bir sonraki hedeflerinde değişiklik yapacak.

Canonical, Unity kullanıcı arayüzü ve Ubuntu telefonlar anlamında ciddi bir karar aldı. Telefon geliştirme rüyasından vazgeçen Ubuntu bunu bir açıklama ile paylaştı. Büyük mobil işletim sistemlerine alternatif olmak üzere çıktığı uzun yolculuğun sonuna gelmiş oldu. Ubuntu ve Canonical kurucusu olan Mark Shuttleworth, kararı blog yazısıyla açıkladı. Bununla birlikte Unity 8 adını verdikleri arayüzü geliştirme çalışmalarına son verdiklerini açıklamış oldular.

Tablet ve telefon çalışmalarından vazgeçen firma daha büyük cihazlarda yoluna devam ediyor. Shuttleworth, milyonlarca kişinin güvendiği Ubuntu masaüstü platformuna yönelik adanmışlık, tutku ve yatırımlarının süreceğinin de altını çizdi. Başarısızlıklarıyla ilgili samimi ifadeler kullanan Shuttleworth, şirketin ücretsiz yazılım dünyasında taktirle karşılanacağını belirtti.

Shuttleworth sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyadaki en kullanılabilir açık kaynaklı masaüstünü üretmeye, mevcut LTS sürümlerinin çalışırlığını sürdürmeye, masaüstünü dağıtmak için ticari ortaklarımızla işbirliği içinde olmaya, bu masaüstüne güven kurumsal müşterilerimize destek olmaya ve masaüstünü geliştiren milyonlarca Nesnelerin İnterneti ve bulut geliştiricisine yardımcı olmaya devam edeceğiz.”

Geleceği için farklı bir yol çizen Ubuntu geleceği nesnelerin interneti ve bulutta gördüğünü ifade etti. Şirket bununla birlikte bulut altyapısındaki teknolojileri üzerinde çalışacağını belirtiyor.