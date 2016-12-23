Ubisoft Yoğun İlgiye Dayanamadı!

Özellikle geçtiğimiz aylarda başlatılan ücretsiz oyun seçeneğiyle her ay bir oyunu hediye etmeye başlayan Ubisoft geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir duyuruyla 7 farklı oyunun paket halinde indirime sunulduğunu ve ücretsiz olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrasında kullanıcılar ücretsiz bir şekilde oyunlara erişim sağlayabilmek adına resmi internet sitesi ve oyun indirme sunucularına yoğun bir şekilde giriş yapmaya başlarken kısa süre içerisinde sunucular çöktüğü belirtildi.

Sunucular Çöktü!

Bu durum pek çok kişinin oyunları indirmesinde problem yaşanmasına yol açarken pek çok kişi şu ana kadar erişim problemleri nedeniyle oyunları indirmede başarılı olamadı. 3 ve 4 yıllık oyunların ücretsiz bir şekilde sunulduğu pakette farklı ve özellikle popüler oyunların bulunması pek çok oyun severi bu konuda teşvik ediyor.

Resmi Açıklama Gecikmedi

Ubisift sorun yaşanan ilgi ve sorunlar sonrasında önemli bir resmi açıklama yaparken yaşanılan sorunların tespit edildiği ve kısa süre içerisinde benzer sunucu hataların tekrarlanmaması adına gerekli iyileştirmelerin yapılacağını duyurdu. Şu an için sistemde ciddi bir yoğunluk olması nedeniyle hala erişim problemleri yaşansa da önümüzdeki günlerde bu konuda iyileştirmeler yapılabilir. Özellikle 31 Aralık’a kadar devam edecek kampanya için kişilerin umuyoruz herhangi bir sorun yaşamadan tüm oyunları indirebilmesi mümkün olacaktır.