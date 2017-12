Telltale'ın dört kıdemli geliştiricisi Ubisoft'a geçiş yaptı. Bununla birlikte Ubisoft, San Francisco ekibi oyunlarındaki hikaye anlatımını güçlendirmek için kıdemli geli

For Honır ve Watch_Dogs gibi başarılı yapımlara imza atan Ubisoft, ellerindeki en önemli markalarını biri olan Assassin's Creed ve Far Cry'i bir süreliğine askıya almasıyla dikkat çekmişti. Ekibin eksikliğinden dolayı diğer yapımlara odaklanmıştı. Dolayısıyla For Honor ve Watch_Dogs gibi başarılı oyunlarla kendini toparladıklarını oyunculara göstermişti.

Hikaye anlatım yönetmeni Ubisoft'a geçti. Bu kesinlikle önemli. Popüler The Walking Dead hikaye anlatım yönetmeniz en iyi hikayesel oyun deneyimlerini sunan Telltale Games'in dört kıdemli çalışanını bünyesine kattığını resmi olarak açıkladı. Ubisoft, Telltale Game'in en büyük bayiliklerinden bazıları üzerinde deneyime sahip olan bir grup çalışanı bünyesine aldı. Ubisoft, yalnızca "gelecekteki projelere" katkıda bulunacaklarını söyleyerek yeni rollerinin ayrıntılarını açıklamadı.