Uber, yaptığı yenilikler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Adından söz ettirmeyi başaran firma NASA'nın eski uçak mühendisini işe aldı. Elbette bununla ilgili bir planı var. Uber, uçan araba yapmak için kolları sıvadı.

Ulaşımın farklı noktalara ulaşacağını düşünüyoruz. Teknoloji çağına doğru ilerledikçe insan taşıyan dronelardan sonra uçan arabalar neden olmasın? Yakın gelecekte bunları göreceğimizi düşünüyorum. Teknoloji devlerinin birbiriyle yarışı sonrasında ortaya çıkacak olan uçan arabalar için şimdi de Uber kolları sıvadı. Ulaşımı farklı bir noktaya getirmek isteyen Uber, NASA'nın önemli bir mühendisini işe alarak dikey kalkış için çalışmalarına başladı.

Bu gerçekten önemli bir transfer çünkü Uber'in bu konuda önemli bir açığını kapatacak. Uber'de bu tür çalışanlar olmadan hayallerini gerçekleştirmekte mümkün olmayacaktı. Mark Moore daha önce yapmış olduğu açıklamalar ile helikopter tarzındaki araçların ucuz olacağını da belirtti. Uber seyahatlerinde kullanabileceğini dile getirerek şirketin dikkatini çekmeyi başarmış olup kendisi için şuan teoride gayet kullanışlı ve ucuz olan araçları pratiğe dönüştürmek için önemli çalışmalar yapıyor.

Peki siz Uber'in uçan arabalar projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?