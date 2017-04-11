Ülkemizde faaliyete girdiği zamandan bu yana özellikle son zamanlarda yaptığı kampanyalarla dikkat çeken Uber'den referandum hamlesi geldi..

Uber, İstanbul'da herkesin kolay bir şekilde oy kullanabilmesi adına sandığa gidiş dönüş hediye ediyor. Referandum süprizi ile karşımıza çıkan Uber, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında herkesi sandıklara ücretsiz bir şekilde götürüyor. Türkiye'de faaliyete girdiğinden bu yana özel kampanyalar ile adından söz ettirmeyi başaran Uber, 16 Nisan'da 05:00 ve 23:59 saatleri arasında her biri 30'ar liraya kadar 2 adet yolculuğu ücretsiz verecek.

Bu kampanya daha önce hiç Uber kullanmayanların yararlanabileceği bir durum. Kullanıcılar uygulamayı indirir indirmez bu kampanyadan yararlanabilecek. Bu kampanya için kullanıcıların tek yapması gereken şey REFERANDUM promosyon kodunu yolculuk tamamlamadan hesaplarına tanımlamak olup hesaba giriş yapan kullanıcılar ödeme sekmesinden promosyon kodu ekleyerek yararlanabilecek. Ardından oy vermeye UberXL araç ile gidebilecekler.

Peki siz Uber'in kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz?