İtalyan bir yargıç, Uber'in geçtiğimiz Cuma günü büyük İtalyan taksi derneklerini lehte eden bir kararla ülke genelindeki hizmetlerini yasakladı.

Black, Lux, Suv, X , XL, Select ve Van gibi tüm servislerini kapsayan yasak ile birlikte şirketin İtalya'da reklam vermesi yasaklandı.

Uber'de işler pek yolunda değil. Uygulama İtalya'da yasaklanmasının ardından şimdi de iletişimden sorumlu müdürü Rachel Whetstone, istifa etti.

Yönetim anlamında sorunlar yaşayan Uber'in son zamanlardaki istifaları bu durumu gözler önüne seriyor. Uygulamanın bugünki noktaya gelmesinde büyük katkı sağlayan vekil Ed Baker de istifa etmişti.

Peki Uber, neden yasaklandı?

İtalyan mahkemesi, geleneksel taksiler için haksız rekabet karşısında Uber uygulamasını yasakladı.

Peki Whetstone neden istifa etti?

Rachel Whetstone istifasıyla birlikte bir resmi açıklama yapıldı. Bununla birlikte Whetstone, "Ortaya çıkardığımız ekiple gurur duyuyorum. Google'dan ayrıldığımda olduğu gibi burada da yerimi oldukça güçlü ve parlak bir kadın alacak. Uber'e katılmamın temel sebebi ortaya çıkarılan ürünü çok sevmiş olmamdı. Altı yıl önce ilk kez kapısından içeri girdiğim kadar güçlü bir sevgiyi hala kalbimde taşıyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddialara göre son zamanlarda yaşanan olaylarınbasına yansıma şeklinden Uber'in CEO'su rahatsızlık duymuş ve bu nedenle Rachel Whetstone ile araları açılmıştı. Yaşanan bu durumlardan dolayı istifanın gerçekleştiği belirtiliyor.

Peki siz Uber kullanıyor musunuz?