Uberin yeni projesi oldukça dikkat çekti. Site üzerinden artık faaliyet gösterilen bölgelerdeki trafik akışı bildirilecek.

Uber, faaliyet gösterdiği alanlardaki trafik akışı hakkındaki verileri, herkes tarafından kullanılabilmesi adına paylaşıma açtı.

Şehir İçi Trafikte Daha Fazla Detay!

Uber'in şehir içinde trafik işleyişi hakkında çok fazla bilgiye sahip olması veri analizi ve kent planlaması noktasında büyük bir yardım sağlayacak. Bugüne kadar gizli tutulan veriler paylaşılmadığı gibi oldukça ilgi çekiyordu. Öyle ki yeni teknolojilerin geliştirilmesi, geliştirme sağlanması noktasında “veri” çok önemli. Bu noktada Uber ise artık anonim bir şekilde sağladığı destek ile en önemli kaynaklardan birisi halinde.

Uber sözü edilen verilere ilk önce erken erişim başvurusunda bulunan belirli firmalara ve kısa süre sonra ise kamuoyuna paylaşım yapacak. Bu açıdan kısa bir süre sonra veriler tamamen paylaşılabilir şekilde online yayın yapacak.

Uber’den Özel Sistem!

Uber tarafından yapılan resmi açıklamalarda verilerin kamu yararına kullanılabileceğinin fark edildiği ve bu yönde yeni bir proje ile bilgileri paylaşıma açıldığı belirtildi. Uber' ayrıca bu sistemi ile kentin ulaşımı adına yapılacak çalışmalarda doğru kararın verilmesi, çalışmaların nasıl yapılması ve ne zaman yapılması noktasında fikir sağlamasını hedefliyor.

Web sitesinde kullanıcılar, Uber'in verilerinde belirli bir noktaya, saat aralığına, günlere ya da bölgelere göre arama yapabiliyor.