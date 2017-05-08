Yeni yapay zeka teknolojisi için oluşturulan ekip için yatırımlar da yapıldı. Uber, sürücüsüz araç hayalini gerçekleştirebilecek mi?

Uber, Birleşik Devletler dışındaki ilk kendi kendine çalışma merkezi olan Toronto'da Advanced Technologies Group'un yeni ofisini açıyor ve bu ofise, yerel makine öğrenimi uzmanı Raquel Urtasun liderliğindeki bir organizasyon olacak. Urtasun, Toronto Üniversitesi'nde profesör olan Kanada'da tanınmış bir AI araştırmacıdır ve Makine Öğrenimi ve Bilgisayar Vizyonu'nda resmi bir Kanada Araştırma Başkanı olarak görev yapmaktadır. Uber'deki çalışmaları öncelikle kendi kendine süren otomobiller için olan sistemlere odaklanacak, ancak diğer ATG projelerine, özellikle Toronto merkezli ofisinden yola çıkarak önde gidecek olanları yönlendirip katkıda bulunacak.

Yeni projelerin yanı sıra, Uber, Google gibi büyük isimlerle birlikte yakın zamanda kurulmuş hükümet tarafından finanse edilen bir girişim olan Vector Enstitüsüne devam eden katkı sağlayacaklarını açıkladı. Vector Institute'un çalışmaları kendi kendine sürüş teknolojilerine fayda sağlayacak AI araştırmasına odaklanacaktır. Urtasun, Vector Institute'un kurucu üyelerinden biridir ve ATG'ye katılma kararının bir parçası olduğunu ve şirketin ABD bürosunu ziyaret etmesinin ardından sonuçlandırdığını itiraf etti. Urtasun'un işe alınması ve Uber ATG'sinin Kanada'ya yayılması, bölgeye daha hızlı kendi kendine sürüş gelişmeleri ve işleri şeklinde doğrudan fayda sağlıyor ancak ortaya çıkan bu teknolojinin küresel düzeyde ilerlemesine yardımcı olmalı.

Urtasun, University of Toronto'da öğretimine devam etmeyi ve Vector Institute'un araştırmasına katılma ve katkıda bulunma zamanı bulmayı planladığı için Uber'e katılmanın onu şimdiki çalışmasından uzak tutmayacağını söyledi. Şu ana kadar tarladaki çalışmalarıyla çok mutlu olduğunu iddia etti; ancak yardım edebilecek para ve insan gücü ile bir şirkete destek olmadıkça herkes sonunda AI ve kendi kendine çalışan sistemleri araştırarak bir duvara çarptı. Araştırmalarını gerçek dünyaya getirmek. Uber'in üst mühendis Raffi Krikorian şirketi terk etmesinden kısa süre sonra Urtasun'un işe alınması ve kendi kendine çalışan Anthony Levandowski, Umar'ın Waymo'dan aldığı LiDAR tasarımlarını çaldıklarının iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı. Kendi kendine sürüş çabalarına ilişkin bir güncellemenin yakında yapılması bekleniyor.