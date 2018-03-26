İstanbulda yaşanan olayda Uber sürücüsünün bir kadın yolcuya saldırıp araçtan zorla indirdiği iddia ediliyor...

Son günlerde taksicilerle Uber arasında yaşanan sorunların üzerine bir yenisi daha ekleniyor. İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracı çağıran Birgül E. adındaki kadın ve kızı Basın Ekspres yolundan havalimanına dönen yolda araçtan zorla indirildi. Birgül E. ve kızını yolda gören taksi şöförü yaralı halde gördüğü anne kızı aracına aldı.

Taksiyle Dış Hatlar Gidişi Terminali'ne getirilen kadın burnundan yaralı Birgül E. için sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ettikten sonra terminaldeki kliniğe sevk edildi. Tedavisi tamamlanan kadın Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadının, özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına olanak sağlayan Uber'den çağırdığı aracın sürücüsü tarafından darp edildiğini iddia etti.

İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesi iddası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü 24 yaşındaki M.Ü gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.Kamera kaydı da ortaya çıktı.

Öte yandan konuyla ilgili olarak araç içi kamera kaydı da ortaya çıktı. Birgül E. ve şöförün ücret konusundaki tartışmalarının duyulduğu kamera kaydında araç Maslak civarında durduğunda görüntüler de sona eriyor. İşte araç içi kamerasına yansıyan ücret tartışması;Yasallığı tartışılıyor

Mobil uygulama üzerinden özel araçla ulaştırma hizmeti veren Uber, hem Türkiye'de hem dünyada tartışılan bir platform. Teknolojiyi yakından takip eden yeni neslin beğenerek kullandığı platform, regulasyonlara uymadığı ve vergi vermediği iddiaları ile gündemde. Hem dünyada hem Türkiye'de özellikle taksi şöförleri ile sorunlar yaşayan Uber ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir dava da açılmıştı.

Yaşanan olayla ilgili olarak Uber aşağıdaki açıklamayı yaptı: Bahsi geçen davranış Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız.

Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere Sarıyer'den UBER aracına binen Birgül E., ücret nedeniyle şoför M.Ü. ile tartışmış ve darp edilerek araçtan indirilmişti. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Uber sürücüsü M.Ü.'nün Küçükçekmece Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Detaylar: Konuyla ilgili araştırmalarımız tamamlanana kadar sürücü ortağının Uber sistemine erişimi engellenmiştir.

Bahsi geçen davranışlar Uber Topluluk Kuralları'na aykırıdır.

Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermekteyiz.

Uber'in Acil Destek Ekibi dünya genelinde yaşanabilecek olayları veya kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır.

Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır.



Saygılarımızla,



Uber

Uber kullanırken sizinde başınıza böyle bir olay geldi mi?