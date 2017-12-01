Uber, geçen sene yaşadığı bir siber saldırı sonucunda 57 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığını açıkladı...

Uber geçen yıl yaşadığı siber saldırı sonucunda 57 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını itiraf etti. Uber yaptığı açıklamada, geçen sene Ekim syında gerçekleşen siber saldırı sonucunda şirketin dünya genelinde 57 milyon kullanıcısının isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının çalındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ABD'den 600 bin kişinin isim ve ehliyet bilgilerinin ele geçirildiği söylendi. Kullanıcıların ve sürücülerin kredi kartı numaraları, banka bilgileri, seyahat güzergahları, doğum tarihleri ve sosyal güvenlik numaralarının saldırıdan etkinlenmediği bilgisine özellikle yer verildi.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Bunların hiçbiri olmamalıydı. Olanlar için bahane üretmeyeceğim. Geçmişi silemem ama her Uber çalışanı adına hatalarımızdan ders çıkaracağımızın sözünü verebilirim. ifadelerini kullandı. ABD basınında yer alan haberlere göre siber saldırının duyulmaması ve çalınan bilgilerin silinmesi için Uber'in siber saldırıyı gerçekleştiren iki kişiye toplam 100 bin dolar ödeme yaptığı iddia edildi.



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