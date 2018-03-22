Sürücüsüz araç testleri gerçekleştiren Uber ABD'de yaşanan ölümlü kazadan sonra çalışmalarına son verdi...

Otonom araçlar konusunda otomobil firmaları dışında teknoloji şirketleri de çalışmalar yapıyor. Google ve Uber bunlarsan biri olarak karşımıza çıkıyor. Otonom araç testlerine devam eden Uber'den üzücü bir haber geldi. ABD'nin Arizona eyaletinde sürücüsüz aracı ölümle sonuçlanan kazaya karışınca testlere ara verildi. Uber'in testlerinde ilk kez ölümlü bir kaza yaşanırken ölen kişinin yaya olduğu açıklandı. Kazadan sonra Uber otonom sürüş testlerini süresiz bir şekilde durdurduğunu açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Tempe polis teşkilatı kaza sonrası yaptığı açıklamada kazanın gece meydana geldiğini, kaza annda aracın direksiyonunda bir kişi otursa bile "otonom modda" olduğunu belirtti. Yetkililer hayatını kaybeden yayayın yaya geçidi dışında bir noktada karşıdan karşıya geçtiğini belirtti.

Şöförlü taşıma hizmeti sunan Uber; ABD'nin Tempe, Phoenix, Pittsburgh ve Kanada'nın Toronto şehrinde sürücüsüz taksileri araçlarını test ediyordu. Geçen sene Mart ayında Tempe şehrindeki sürücüsüz araç denemeleri sırasında bir kaza yaşanmış kazadan sonra durdurulan testler bir ay sonra yeniden başlamıştı.





Kazadan kim sorumlu olacak?

ABD ağırlıklı olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde devam eden otonom sürüş testlerinde en büyük sorunlardan biri kaza olduğunda sorumluluğu kimin alacağı. Uzmanların üzerinde görüş birliğine varamadığı bu sorun yüzünden bazı otomobil üreticileri otonom sürüşler konusunda ihtiyatlı davranmayı tercih ediyor. Bu yüzden otonom sürüş testleri konusunda teknoloji firmaları daha cesur davranırken otomobil üreticileri daha ihtiyatlı davranıp testlerini güvenli ve trafiğe kapalı alanlarda gerçekleştiriyorlar. Ayrıca otomobil üreticilerinin birçoğu tam otonom sürüş teknolojilerini geliştirme konusunda biraz daha geriden geliyor.

Otonom araçlarla ilgili hukuki ve sigorta gibi konuların henüz tam anlamıyla çözülmemiş olması da önemli bir sorun. Birçok ülke bu konuda regülasyonlar geliştiriyor ve mevzuatlarını otonom araçlara göre düzenlemeye çalışıyor. Ancak hiçbir ülkede tam anlamıyla bir düzenleme yapılabilmiş değil. Otomobillerin de tam anlamıyla hazır olmaması olası düzenlemelerin bitirilememesine neden oluyor.

Sizce suçlu kimdir?