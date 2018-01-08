Uber'in ilk kurucularından ve eski CEO'su Travis Kalanick, 1,4 milyar dolar değerindeki hisselerini SoftBank'a satmaya hazırlanıyor...

Dünyaca ünlü taşımacılık firması Uber'in kurucusu ve eski CEO'su Travis Kalanick, şirketle kalan son bağlarını satışla beraber koparmak istiyor. Daha önceki aylarda görevinde istifa eden Kalanick, şimdi şirketten kalan hisselerini SoftBank'a satmaya hazırlanıyor.

Daha önce hiç hisse satmadığını dile getirerek gündeme gelen Kalanick'in istifası olay yarattı. Temmuz 2017'de şirketin ayrımcı kültürüne ve rakiplerine karşı gösterdiği etik dışı uygulamaları kabul etmeyerek istifa etmişti.

Son dönemlerde oldukça fazla yatırım yapan Softbank, en son Google'dan Boston Dynamics'i satın almıştı. Yine Uber'in %15 hissesi için geçtiğimiz aylarda anlaşma yapmıştı. Eski CEO'dan alacağı hisselerin bedeli ise 1,4 milyar dolar.

Sizce Softbank, Uber'in hisselerini alacak mı?