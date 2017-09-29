Twitter, 2016 seçimleri sırasında Rusya'ya bağlı hesaplara 270.000 dolardan fazla reklam sattığını belirtti.

Twitter, Rusya ile bağlantılı 200'den fazla propaganda hesabının yasaklandığını açıkladı. Kongre'den incelemeye bakan Twitter, bugün şirketin platformunda propaganda ve yanlış bilgi yaymak için Rusya'ya bağlı hesapların 200'den fazla kullanıldığını açıkladı.

Haber, Facebook'tan benzer açıklamaları takip ediyor. Twitter, bulduğu bu hesaplara karşılık gelen 22 hesap bulduğına işaret ediyor. Ayrıca, Twitter başka 179 hesap buldu. Twitter'ın tüm bu hesapları, spam kurallarını ihlal ettiği için yakında yasaklanmıştı ya da yasaklanmıştı. Facebook'tan farklı olarak Twitter, tespit ettiği hesapların reklamveren olarak kayıtlı olmadığını söyledi.

Twitter'ın blog yazısı, herhangi bir faaliyeti doğrudan bu hesaplara atfetmemekle birlikte, şirketin Trending Topics başlığını oynamak ve spam'i otomatik hale getirmek gibi şirketlerle nasıl mücadele ettiğini tartıştı. Şirket, büyük bir spam kaynağı, tarihsel olarak "Rusya ve diğer Sovyet sonrası ülkeler" ten aitti, ancak insanlar tarafından koordine edilen "daha hileli" bir izleme etkinliği olduğunu belirtti.

Rus seçimleriyle ilgili soruşturmalara öncülük eden Senatör Mark Warner, Twitter sunumuyla "derinden hayal kırıklığına uğradı" dedi.

Blog yazısı ayrıca, Kremlin'den gelen ve bir etki ağı olarak eleştirilen bir haber servisi olan Russia Today'i de ele aldı. Twitter, Kongre'ye organizasyonun 2016'da 274.000 dolardan fazla reklam harcaması yaptığını açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda kötü niyetli etkinlikleri tespit etmenin yeni yollarını sunacağını, ancak ayrıntıları sağlamadığını belirtti. Şirket, görevde "Kesin çözümler olmak anlamına gelmiyor" dedi. Ayrıca şirket, "Yıllardır bu konularda savaşıyoruz ve Twitter'u manipüle etmeye çalışan insanlar olduğu sürece onları durdurmak için çok çalışacağız." açıklamasında bulundu.