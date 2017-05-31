Temel olarak, takip etmedikleri kişilerden gelen iletileri alan kullanıcılar artık gelen kutularında doğrudan ileti almaz. Bunun yerine bu iletiler toplanır.

O adamı tanımıyor musun? Sorun değil çünkü şimdi sizi rahatsız edemeyecek. Evet, Twitter'da artık takip etmediğiniz kişilerin iletilerinin bulunduğu gizli bir mesaj gelen kutusu var.



Twitter bugün Direct Messages'e "Gelen Kutusu" ve "İstekler" e sıralayacak yeni bir özellik ekledi. Böylelikle artık mesajlar filtreleniyor. Artık tanımadığınız kişilerden gelen mesajlar onaya tabi tutulacak. Twitter desteğine göre , " Herkesten mesaj al" ayarını etkinleştirdiyseniz, takip etmediğiniz kişiler tarafından gönderilen mesajlar mesaj sekmesinde istek olarak görünecektir.

DM olarak bilinen uygulama içindeki iletişimi sağlayan direkt mesajlarda yeniliğe giden Twitter'ın mesajlar için getirdiği filtreleme özelliğiyle takip etmediğiniz kişilerden mesaj almanızı sağlayan özellik gönderilen mesajı görüntüledikten sonra kabul etme yada mesajı doğrudan silme seçeneği sunuyor.

Kiminle iletişim kuracağınızı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Facebook ve Instagram gibi herkesin mesaj atabilmesi kolaylaşıyor ancak mesaj gönderenlerin kimliğini mesaj sayısını görebilmek için istek üzerine dokunduktan sonra kabul et yada sil seçeneğiyle birlikte süzgeçten geçirebiliyorsunuz.

Twitter'ın bu yeni özelliğini aktif etmek için kullanıcılar Ayarlar bölümünde bulunan Gizlilik ve Güvenlik sekmesi altında yer alan herhangi birinden direkt mesaj al seçeneğini işaretleyebilir.