Twitter'ın Tasarımını Beğenmeyenlere Müjdeli Haber Geldi!

Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz bu eklenti ile eski tasarıma geri dönmeniz mümkün...

20 Haziran 2017 01:28 Sosyal Medya

Geçtiğimiz günlerde tasarım değişikliği yapan Twitter web ve mobil uygulamalardaki arayüzünü büyük anlamda değiştirdi ve çok daha yenlikçi bir görünümle karşımıza geldi. Tasarımı beğenen kullanıcıların olduğu kadar beğenmeyenlerde olduğunu söyleyelim.

Eğer sizde Twitter'ın bu köklü değişiminden memnun değilseniz, çok basit bir eklenti kurarak eski haline getirmeniz mümkün. Sadece Google Chrome'da kullanabileceğiniz "Twitter ebubbler" adındaki eklenti direkt olarak Twitter tasarımını eski haline geri çeviriyor.

Siz Twitter'ın yeni tasarımını nasıl buldunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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