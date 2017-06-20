Twitter'ın yeni tasarımını beğenmediyseniz bu eklenti ile eski tasarıma geri dönmeniz mümkün...

Geçtiğimiz günlerde tasarım değişikliği yapan Twitter web ve mobil uygulamalardaki arayüzünü büyük anlamda değiştirdi ve çok daha yenlikçi bir görünümle karşımıza geldi. Tasarımı beğenen kullanıcıların olduğu kadar beğenmeyenlerde olduğunu söyleyelim.

Eğer sizde Twitter'ın bu köklü değişiminden memnun değilseniz, çok basit bir eklenti kurarak eski haline getirmeniz mümkün. Sadece Google Chrome'da kullanabileceğiniz "Twitter ebubbler" adındaki eklenti direkt olarak Twitter tasarımını eski haline geri çeviriyor.



Siz Twitter'ın yeni tasarımını nasıl buldunuz?