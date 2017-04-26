Popüler sosyal ağlardan biri olan Twitter büyüme gösteriyor fakat gelirleri gittikçe düşüyor. Peki Twitter, geliri arttırmak için ne yapmayı planlıyor?

Twitter'ın canlı video içeriğine verdiği önem, kullanıcıların büyümesinin ve sadakatinin durması konusundaki planlarının temel taşıydı ve kablo TV'ye benzer 24/7 canlı içerik sunarak bu stratejiyi ikiye katlamış görünüyorlar. Twitter'ın COO ve Mali İşler Sorumlusu Anthony Noto, BuzzFeed News ile yaptığı röportajda yaklaşan planlarını açıkladı ve bu çabanın nihai amacının Twitter'ı en son haber ve eğlence hizmetleri sunan bir pozisyon olarak konumlandırmak olduğunu söyledi.

Twitter önümüzdeki hafta ilk News Front etkinliğini düzenleyecek ve şirketin, yatırımcılarla platformun imajını yeniden şekillendirmeye yardımcı olmak için canlı video tekliflerine daha fazla odaklanacağı konusunda konuşacak. Noto'ya göre, Twitter şu anda canlı video alanında çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Yönetici, firmanın üzerinde çalıştıklarına dair pek çok detaya girmedi ancak reklam verenlerin ilgisini çekmek için News Front etkinliğinde canlı video platformu için gösteri benzeri bazı yeni içerik açmayı planladıklarını açıkladı.

Ne olursa olsun Noto, Twitter'ın aslında 7 gün 24 saat canlı videonuza sahip olabilmesi için ihtiyaç duyacağı içerik kitaplığının oluşturulmasının belirli süre alacağını belirtti. Twitter, zaten bir dizi premium şovu ve farklı içerik türlerini içeriyor; bunların çoğu, otomatik olarak oynayarak veya platformun Keşfet sekmesinden kolaylıkla erişilebilir hale getirerek kullanıcılara ulaşıyor.

Twitter'ın kimliği, yıllar içinde defalarca yeniden şekillendirildi ve platformun yeniden tasarlanması, uyum ve çok yönlülük üzerine yoğunlaştı. Şirket uzunca bir süredir kullanıcı büyümesinden geçti ve gelirlerini düşürdü ancak Noto, canlı videonun Twitter performansını canlandırmada meşru bir şansa sahip olduğuna ikna oldu.

Ayrıca Twitter'ın kullanıcı sayısı her geçen gün artarken ilginç bir şekilde gelirleri düşüyor. Geçtiğimiz yılın çeyreğine göre bu yılın çeyreğinde yüzde 14 oranında artış gösterdi fakat şirketin geliri 548 milyon dolara geriledi. Bu nedenle reklam verenlerin dikkatini çekebilmek için yeni projeler yapması bekleniyor.

Peki siz Twitter'ın akıbeti için ne düşünüyorsunuz?