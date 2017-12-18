Twitter diğer kullanıcıları taciz eden ve nefret söyleminde bulunan kişilere karşı yeni kurallarını devreye koyuyor...

Taciz olayları sebebiyle büyük tepki alan Twitter iki senedir üzerinde çalışmalar yaptığı ve taciz, nefret sembolleri ve şiddet gruplarını kapsayan yeni kuralları uygulamaya koymak için hazırlanıyor.

Yeni kuralları ile kullanıcıların şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurması yasaklanacak, kullanıcıların profillerinde hiçbirşekilde şiddet mesajlı fotoğraflar ve söylemler yer almayacaktır.

Twitter yapmış olduğu açıklamada, yeni kurallara uymayan kullanıcıların hesaplarının kalıcı olarak kapatılacağını belirtiyor. İlerki zamanda bu kuralların daha da katı kurallar olmasını bekliyoruz.



Siz Twitter'ın yeni kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz?