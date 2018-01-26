Twitter, yeni özelliği sayesinde fotoğraf paylaşımlarında yeni bir nefes kazandırıyor...

Popüler mikroblog sitesi Twitter, uzun bir aradan sonra fotoğraf paylaşımı üzerinde çalışıyordu. Twitter'ın resmi uygulamasında, paylaşılan fotoğraflar alakasız yerlerinden kırpılıyor ve bu da görsel açıdan hoş görünmüyordu.

3.parti Twitter uygulamaları ise algoritmaları sayesinde fotoğrafın odak noktasını kendi belirtiyor ve fotoğrafı açmadan bile nerdeyse bütün görselin anlaşılmasını sağlıyordu.

Twitter, geç de olsa sonunda bu soruna el attı ve fotoğraf kırpa algoritmasını yeniledi. Bundan sonra Twitter fotoğrafları daha belirgin olacak şekilde kırpılacak. Bu sayede kullanıcılar fotoğrafı açmadan bile görseli anlayabilecekler.

Bu özellik ilk olarak iOS daha sonra da Android platformunda kullanıma sunulacak. Özellik için OTA üzerinden güncelleme sunulacağını belirtelim.

Siz Twitter'ın yeni özelliğini nasıl buldunuz?