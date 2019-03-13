Twitter'ın güncellenmiş kamerası Instagram'a çok benziyor. Twitter'da en büyük değişikliklerden biri olabilir.

Fotoğraf veya video çekmek için sola kaydırın canlı yayınlayın..

Twitter bugün, metin merkezli ağda daha fazla fotoğraf ve video paylaşımını teşvik etmek için tasarlanmış kamerasının yenilenmiş bir sürümünü sundu. Dairesel bir çekim düğmesine dokunarak veya basılı tutarak bir fotoğraf çekmenizi veya iki dakikaya kadar döngüsel bir video çekmenizi sağlayan kamerayı görmek için güncellenmiş uygulamadaki zaman çizelgesini sola kaydırmanız yeterli olacaktır. Takipçilerinize doğrudan Twitter'dan bir yayın yayınlamak için "canlı" düğmesine basabilir yayına geçebilirsiniz.

Yeni kamera, daha önce çektiğiniz fotoğrafları veya videoları yükleme seçeneği içermez, buna rağmen normal tweet üzerinden bunu yapmaya devam edebilirsiniz. Twitter'ın ürün başkan yardımcısı olan Keith Coleman, bu hafta gazetecilere verdiği demeçte, şirketin insanları çevrelerindeki dünyadan daha fazla görsel anları doğrudan uygulamadan çekmeye teşvik etmek istediğini söyledi.

Yeni kamerayı kullanarak çektiğiniz fotoğraflar ve videolar Twitter içinde özel görsel muamele görecektir. Fotoğrafı çektikten sonra isteğe bağlı bir konum ve resim yazısı ekleyebilirsiniz. Anlaşılan Twitter uzun süredir ihmal edilen kameranın kullanılmasını istiyor.

Peki siz yeni özellik için ne düşünüyorsunuz?