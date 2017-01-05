Twitter için yapılan son paylaşımlarda özellikle HD kalitede video izleme desteğinin sunulacağı belirtildi.

Sosyal medya devi son dönemlerde oldukça farklı gelişmelere yer verirken bu konuda video kalitesinde de önemli bir atılım gerçekleştiriyor. Öyle ki yapılan son paylaşımlarda HD video izleme noktasında sisteminin güncelleme alacağı ve artık videoların daha yüksek kalitede izlenebileceği açıklandı.

Yapılan bu açıklamaların ardından yeni bir güncellemenin geleceği kesinlik kazanırken bu yeni gelişme sayesinde mobil performans çok daha arttırılacak. Twitter için son dönemlerde daha çok mobil kullanımlar ön plana çıkarken kullanıcılar Twitter üzerinden izleyeceği videolar için görüntü kalitesini belirleyebilecek. Bu açıdan özellikleri mobil veri üzerinden Twitter'a bağlanan kişilerin yüksek internet tüketiminin önlenebilmesi adına daha düşük kalitede video izleme seçeneği sunulacak.

Mobil VE Tablet HD Desteği Aldı

Yapılan resmi açıklamalarda güncellemenin tüm cihazlar ve tabletler için sunulacağı belirtilirken bilgisayarlar ve laptoplar için HD video izleme konusunda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi. Bu bakımdan yapılan yeni gelişme direkt mobil cihazları ve tabletleri kapsıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği ile ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı. fakat özellikle Amerika gibi bölgelerde HD video izleme noktasında güncellemeler alınmaya başlandı.