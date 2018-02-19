Uzun süredir tasarım değişikliği yapmayan Twitter yeni alternatifler üretmeye devam ediyor.Refined Twitter eklentisi ile Twitter'ın tasarımını tamamen değiştirebilirsiniz

Popüler mikroblog sitesi Twitter, geçtiğimiz günlerde daha iyi bir deneyim sunabilmek için Mac'teki uygulamasını kaldırdığını açıklamıştı. Uzun bir süredir değişiklik yapmayan Twitter, karışık arayüzü ile masaüstü kullanıcılarının gözlerini yoruyor.

Sadece Tweet'lere ulaşmak isteyen kullanıcılar Twitter'ın sağında ve solunda yer alan popüler hashtag, kimleri takip etmeli ve profil bilgileri gibi öğelere maruz kalıyordu. Bugün ise Github üzerinden başlatılan Refined Twitter isimli proje kullanıma sunuldu.

Sindre Sorhus tarafından yazılan Refined Twitter isimli eklenti Twitter'ın daha sade bir arayüze kavuşmasını sağlıyor. Chrome tarayıcısı üzeirnde çalışan eklentiyi indirebilirsiniz.

Refined Twitter eklentisi ile navigasyon butonlarının yer aldığı bölüme Likes butonu ekleniyor. Burdan daha önce beğendiğiniz Tweetlere ulaşabiliyorsunuz.



Siz Twitter'ın yeni tasarımını beğendiniz mi?