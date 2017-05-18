Twitter, önümüzdeki ay yürürlüğe giren bazı önemli değişikliklerle birlikte yeni bir gizlilik politikası geliştirdi.

Twitter, yürürlüğe giren gelişmiş ayarların İz Sürme'ye olan bağımlılığını değiştirdiğini söyledi. Artık, Twitter'ın bilgilerinizi nasıl kullandığı ve platformda hangi reklamverenleri hedeflediği ile ilgili sekmeleri tutmak biraz daha kolay olacaktır. Bir reklamveren listesini talep edebilir veya kişiselleştirilmiş reklamlar ve veri takibi gibi şeylerden kolayca seçmenizi sağlayan yeni bir "Kişiselleştirilmiş ve Veri" bölümüne başkanlık edebilirsiniz.

Bu bölümdeki seçenekler arasında "cihazlarınızı kişiselleştirmek" için bir seçenek var. Bu özelliği açık bırakırsanız, Twitter, cihazınızı hesabınızla ilişkilendirir ve "deneyiminizi, Twitter'a giriş yapmak için kullandığınızların dışındaki diğer cihazlardan gelen bilgilere göre kişiselleştirecektir.

Twitter ayrıca, entegre Twitter içeriği olan (gömülü tweet'ler gibi) ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerindeki verileri nasıl kullandığı ve saklamasını da genişletmektedir. İlk olarak, artık web kullanıcılarının ayarı onurlandıran web sitelerindeki siteler arası izlemeyi devre dışı bırakmalarına izin veren durumlar var. Safari, Chrome, Firefox, Opera ve Internet Explorer da dahil olmak üzere çoğu büyük tarayıcı tarafından desteklenir..

Normalde, reklam içeren siteler belirli bir reklama maruz kaldınız gerçeğini kaydetmek için cihazınıza çerez bırakır. Tanıtılan siteyi daha sonra ziyaret ederseniz, site bu çerezi okuyabilir ve reklamı gördüğünüzü not eder. Bu, reklamverenlerin, kullanıcıların doğrudan tıklamadığı reklamların etkinliğini ölçmesine yardımcı olur.

Çerezler başka şekilde kullanılır: ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından düşülen çerezlere dayalı ilgi alanlarınızı belirleme ve ardından bu verileri kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak adına arka planda çalışıyor. İkinci olarak, Twitter, izleme çerezlerinin aktif olduğu süreyi 10 gün ile 30 gün arasında uzatmaktadır. Her iki değişiklik de 18 Haziran'da yürürlüğe girecek. Ancak yine de, Twitter ayarlarında bu sayfadan reklam kişiselleştirmesini kapatabilirsiniz. Twitter da aynı sayfada daha ayrıntılı denetimler başlattı.