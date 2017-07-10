Tüm dünyada uygulanan Blue Room konsepti Türkiye’de ilk kez sarı kırmızılı takım Galatasaray için geldi.

Bir odadan canlı yayın imkanı tanınan konsept ülkemize Galatasaray sayesinde geldi. Bununla birlikte konsept loca için tasarlandı. Galatasaray’ın Ali Sam Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki loca için tasarlanmış olan Blue Room konseptinde Twitter ve Galatasaray logoları yer aldı. Twitter'ın rengi olan maviden adını alan bu konsept ile birlikte Galatasaray, Twitter üzerinden taraftarlarıyla direkt olarak iletişime geçebilecekler.

Sarı kırmızılı taraftarlar takımlarıyla ilgili önemli gelişmeler hakkında doğrudan Twitter üzerinden bilgi sahibi olabilecek. Futbolcularla kısacası takımın bünyesinde bulunan herkes Twitter üzerinden doğrudan iletişim kurabilecekler. Ayrıca taraftarlar etkinlik öncesinde belirlenecek olan bir hashtag üzerinden Blue Room'da yapılacak canlı yayın etkinliğine katılarak soru sorma imkanına da sahip olacaklar. Beraberinde tüm gelişmelerden anında haberdar olabilmeleri de sağlanacak.

Görünen o ki Twitter'ın nimetlerinden Galatasaray'da yararlanmak istiyor. Geçtiğimiz yıl da Moments özelliğini kullanarak taraftarlarıyla etkileşim sağlamıştı.

Peki siz bu konsepti nasıl değerlendiriyorsunuz?